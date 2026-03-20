РФ атаковала порт в Одесской области: повреждены суда под флагами Палау и Барбадоса

Как сообщается, в результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадос, которые были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Несмотря на это суда остаются на плаву.

Также получили повреждения административные здания. Пострадали два человека.

Фото: россияне повредили суда под флагами Палау и Барбадоса

Кроме того, на территории порта поврежден зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы.

На местах событий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими захватчиками.