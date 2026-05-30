Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Полтавський район: пошкоджені будівлі, авто і є постраждалі

00:40 30.05.2026 Сб
Що відомо про наслідки атаки РФ по Полтавському району?
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала Полтавський район: пошкоджені будівлі, авто і є постраждалі Фото: рятувальники оперативно ліквідували пожежі (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Росіяни ввечері, 29 травня, вчергове здійснили дронову атаку на Полтавський район. Внаслідок обстрілу зафіксовані пошкодження та відомо, що постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За його словами, протягом вечора було зафіксовано падіння уламків та влучання дронів на кількох локаціях Полтавського району.

"Пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач. Пожежі, які виникли через атаку, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що наразі відомо про двох травмованих. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Інші атаки на Полтаву

Нагадаємо, в ніч на 24 березня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Тієї ж ночі під атаку потрапили Полтава та її околиці. В результаті ворожого обстрілу було пошкоджено будинки, готель та підприємства. На місцях ударів виникли пожежі.

Також ми писали, що в ніч на 8 лютого росіяни завдали удару дронами по об'єктах групи "Нафтогаз" у Полтавській області. В результаті атаки були влучання та зафіксовано руйнування обладнання. На кількох об'єктах виникла пожежа.

