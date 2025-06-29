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Атака РФ на Полтаву: пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та вагони

Неділя 29 червня 2025 10:46
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Атака РФ на Полтаву: пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та вагони Фото: постраждала залізнична інфраструктура Полтави (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія вночі атакувала Полтаву, пошкодивши залізничну інфраструктуру. Постраждали вокзал та вагони.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

У ніч на 29 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по території України. Під ворожий удар потрапила і залізнична інфраструктура Полтави.

Як повідомляє "Укрзалізниця", внаслідок атаки ушкоджено будівлю вокзалу Полтава-Південна.

Вибито вікна та двері, частково обвалились стелі. Також постраждали приміський вокзал, пасажирські вагони та адміністративні будівлі.

Атака на Україну

У ніч на 29 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні за весь час повномасштабної війни всього було випущено 537 повітряних цілей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила 249 з них, ще 226 втрачені за місцем падіння або уламків.

Під ударом опинилися майже всі області країни. Росіяни атакували Львівщину, Івано-Франківську, Миколаївську, Запорізьку та Полтавську області. У Львівській — ціллю стала критична інфраструктура, а в Івано-Франківській зафіксовано пораненого.

У Полтавській області, окрім пошкоджень вокзалу в обласному центрі, російські дрони також влучили по одному з підприємств у Кременчуцькому районі. Як повідомив очільник ОВА Володимир Когут, внаслідок атаки виникла пожежа.

Під час відбиття ворожої атаки загинув пілот Повітряних сил Максим Устименко, який мав проходити підготовку на винищувачах F-16.

Більше про наслідки нічної атаки Росії - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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