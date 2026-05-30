РФ атаковала Полтавский район: повреждены здания, авто и есть пострадавшие
Россияне вечером, 29 мая, в очередной раз совершили дроновую атаку на Полтавский район. В результате обстрела зафиксированы повреждения и известно, что пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича.
По его словам, в течение вечера было зафиксировано падение обломков и попадание дронов на нескольких локациях Полтавского района.
"Повреждены частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, авто и линии электропередач. Пожары, которые возникли из-за атаки, оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что сейчас известно о двух травмированных. Медики оказали им всю необходимую помощь.
