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РФ атакувала офіс гуманітарної організації, яка розміновувала Харківську область

Фото: атака РФ по гуманітарній організації, яка розміновувала територію Харківської області (t.me/synegubov)
Автор: Ярослава Борзова

Росіяни атакували балістичною ракетою офіс гуманітарної організації Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD. Вона розміновувала територію Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Зазначається, що обстріл, здійснений російськими військовими сьогодні, знищив фасад і перекриття на кількох поверхах. Пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

"Харківська область, на жаль, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору", - зазначив Синєгубов.

 Фото: наслідки обстрілу балістичною ракетою РФ по офісу гуманітарної організації Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD у Харкові

Обстріл України 24 липня

Нагадаємо, російські військові здійснили чергову повітряну атаку по території Харкова та області цієї ночі.

Зокрема, Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Крім того, окупанти атакували дронами Ізмаїл Одеської області. Під ударом опинився місцевий порт, також було влучання у житловий п’ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки троє осіб постраждали.

Варто зауважити, що під час даної атаки вибухи на території своєї країни чули мешканці прикордонного округу Румунії.

Відомо, що на території округу Тульча наразі не виявили уламків російських безпілотників. Водночас повітряні сили країни підіймали F-16 у зв'язку з цією ситуацією для моніторингу.

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ХарківВійна Росії проти України