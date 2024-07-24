РФ атакувала офіс гуманітарної організації, яка розміновувала Харківську область

Обстріл України 24 липня

Нагадаємо, російські військові здійснили чергову повітряну атаку по території Харкова та області цієї ночі.

Зокрема, Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Крім того, окупанти атакували дронами Ізмаїл Одеської області. Під ударом опинився місцевий порт, також було влучання у житловий п’ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки троє осіб постраждали.

Варто зауважити, що під час даної атаки вибухи на території своєї країни чули мешканці прикордонного округу Румунії.

Відомо, що на території округу Тульча наразі не виявили уламків російських безпілотників. Водночас повітряні сили країни підіймали F-16 у зв'язку з цією ситуацією для моніторингу.

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