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Румунія підіймала два F-16 через повітряну атаку РФ по Україні: чи виявили уламки дронів

Румунія, Середа 24 липня 2024 11:23
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Румунія підіймала два F-16 через повітряну атаку РФ по Україні: чи виявили уламки дронів Фото: Румунія підіймала два F-16 через повітряну атаку РФ по Україні (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Румунії попри звуки вибухів на території округу Тульча ще не виявили уламків російських безпілотників. Водночас повітряні сили країни піднімали F-16 у зв'язку з цією ситуацією для моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Як зазначають у відомстві, у ніч з 23 на 24 липня російські війська здійснили нову серію безпілотних атак на територію України, поблизу кордону з Румунією, в Тульчинському повіті.

Національний центр військового командування Румунії повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій країни про вжиття заходів з оповіщення населення округу Тульча. Варто зауважити, що дане місто знаходиться недалеко від Одеської області, яку вночі сили РФ атакували дронами.

Зазначається, що у зв'язку з цією ситуацією були розгорнуті два винищувачі F-16 для моніторингу, що є частиною регулярної процедури

Водночас Міністерство національної оборони розпорядилося вжити заходів для проведення розслідувань на місцевості, в околицях Плауру, з метою пошуку можливих об'єктів, що впали на румунську територію, пошуки, які триватимуть протягом дня.

Нічна атака "Шахедами"

Повітряна тривога у прикордонні Румунії лунала на тлі чергової масштабної повітряної атаки РФ по території України ударними дронами типу "Шахед". Одна з хвиль безпілотників атакувала Ізмаїл та Ізмаїльський район.

Також загарбники вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок удару по приватному будинку загинула щонайменше одна людина.

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Румунія F-16 Вибух Війна Росії проти України Атака дронів
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