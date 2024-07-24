Румунія підіймала два F-16 через повітряну атаку РФ по Україні: чи виявили уламки дронів

У Румунії попри звуки вибухів на території округу Тульча ще не виявили уламків російських безпілотників. Водночас повітряні сили країни піднімали F-16 у зв'язку з цією ситуацією для моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії .

Як зазначають у відомстві, у ніч з 23 на 24 липня російські війська здійснили нову серію безпілотних атак на територію України, поблизу кордону з Румунією, в Тульчинському повіті.

Національний центр військового командування Румунії повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій країни про вжиття заходів з оповіщення населення округу Тульча. Варто зауважити, що дане місто знаходиться недалеко від Одеської області, яку вночі сили РФ атакували дронами.

Зазначається, що у зв'язку з цією ситуацією були розгорнуті два винищувачі F-16 для моніторингу, що є частиною регулярної процедури

Водночас Міністерство національної оборони розпорядилося вжити заходів для проведення розслідувань на місцевості, в околицях Плауру, з метою пошуку можливих об'єктів, що впали на румунську територію, пошуки, які триватимуть протягом дня.