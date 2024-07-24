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Росіяни вночі атакували Ізмаїл: влучання у порт та багатоповерхівку, є поранені

Ізмаїл, Середа 24 липня 2024 08:25
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Росіяни вночі атакували Ізмаїл: влучання у порт та багатоповерхівку, є поранені Фото: РФ атакувала Ізмаїл 24 липня, троє постраждалих (facebook.com/izmail.rda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 24 липня дронами атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через попадання у будинок є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльську РДА, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Так, окупанти влаштували масований обстріл БПЛА дронами-камікадзе "шахед", в результаті чого постраждала портова інфраструктура, розташована в Ізмаїлі.

"В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл. Загиблих немає, нажаль є постраждалі - госпіталізовано троє людей", - йдеться у повідомленні РДА.

Що відомо про стан постраждалих

Як розповів голова ОВА Олег Кіпер, двоє з трьох постраждалих шпиталізували у стані середньої ступеню важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки

Внаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажних автомобілі.

"На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС", - додав Кіпер.

Обстріл РФ по Україні

Близько 00:00 в Україні в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу атак дронами-камікадзе. Зокрема, в Київській області працювала ППО.

Також вибухи пролунали у Харкові, окупанти обстріляли місто. Вже вранці, 24 липня, стало відомо, що у Харкові загинула людина через обстріл.

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