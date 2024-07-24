У Румунії заявили про вибухи під час повітряної тривоги цієї ночі
Минулої ночі росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками "Шахед". У прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.
Зазначається, що вночі на півночі повіту Тульча місцева влада оголосила тривогу через кілька безпілотників, що наближалися до кордону з боку України.
Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій випустила повідомлення про оповіщення для північної частини повіту Тульча, інформуючи населення про можливість падіння об'єктів з повітряного простору на території, прилеглій до кордону з Україною.
Повідомлення було оголошено після того, як близько 02:10 румунські прикордонні та спостережні структури помітили кілька об'єктів (безпілотників), що наближалися до північної частини повіту Тульча", - йдеться у повідомленні.
Джерело видання повідомило, що метою повідомлення є інформування та попередження населення в районі, де воно надсилається, і його слід розглядати саме як таке.
"Вони повинні слідувати вказівкам, що містяться в повідомленні, і не піддаватися паніці. Структури територіальної оборони та громадського порядку країни готові надати всю необхідну підтримку тим, хто її попросить, і ще раз даємо зрозуміти, що жодна ділянка нашої території не є об'єктом атак з боку Російської Федерації", - повідомило джерело.
Пожежна служба повідомляє, що на єдиний номер екстреного виклику 112 надійшло 10 дзвінків про звуки вибухів.
"Більшість дзвінків були з муніципалітету Тульча, і вони сигналізували про те, що чули вибухи. Однак були також дзвінки, в яких громадяни запитували інформацію, й оператори диспетчерського центру Інспекції з надзвичайних ситуацій "ДЕЛЬТА" Тульчинського повіту надали їм всю інформацію, щоб зрозуміти, що те, що вони чули, відбувалося на українській території", - додали в Держприкордонслужбі Тульчі.
За даними відомства, о 03:46 було оголошено про відбій повітряної тривоги.
Тим часом моніторингові пабліки оприлюднили відео нібито удару російського дрона по селу Плауру на румунському березі Дунаю в районі міста Ізмаїл.
Нічна атака "Шахедами"
Минулої ночі росіяни вкотре масштабно атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". Одна з хвиль безпілотників атакувала Ізмаїл та Ізмаїльський район.
Також військові агресора вдарили ракетами по передмістю Харкова. Внаслідок удару по приватному будинку загинула щонайменше одна людина.
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