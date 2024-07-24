РФ атаковала офис гуманитарной организации, которая разминировала Харьковскую область

Обстрел Украины 24 июля

Напомним, российские военныесовершили очередную воздушную атаку по территории Харькова и области этой ночью.

В частности, около 5:00 по Малоданиловской общине враг ударил "Шахедом". Возник пожар в конюшне, пострадали двое гражданских мужчин, медики оказали помощь на месте.

Кроме того, кафиры атаковали дронами Измаил Одесской области. Под ударом оказался местный порт, также попадание в жилой пятиэтажный дом. В результате атаки три человека пострадали.

Следует заметить, что во время данной атаки взрывы на территории своей страны слышали жители пограничного округа Румынии.

Известно, что на территории округа Тульча пока не обнаружили обломков российских беспилотников. В то же время, воздушные силы страны поднимали F-16 в связи с этой ситуацией для мониторинга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.