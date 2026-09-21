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Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі

22:22 21.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі Фото: Росія атакувала продуктові склади в Одесі (t.me/odeskaODA/20546)
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У ніч на 21 вересня ворог масовано обстріляв Одещину. Під удар потрапили склади "Сільпо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Сільпо" у Facebook.

Атака по складах "Сільпо" в Одесі

У мережі супермаркетів зазначили, що росіяни влучили у розподільчий центр "Сільпо" в Одесі.

"Найголовніше - люди живі",- кажуть у пресслужбі.

Зараз мережа оцінюєм наслідки та переналаштовує процеси.

Удар РФ по Одещині

Раніше РБК-Україна писало, що внаслідок удару спалахнули складські приміщення в Одесі, які раніше вже зазнавали російської атаки.

Після удару на території складів виникла масштабна пожежа, яку ліквідували понад 80 рятувальників.

Також стало відомо, що у ніч проти 5 серпня Росія здійснила ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади.

Крім того, у листопаді 2025 року Росія зруйнувала обстрілами супермаркет "Сільпо" у Харкові. Усередині магазину обвалився дах, частина будівлі зруйнована.

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