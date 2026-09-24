РФ атаковала Одессу: повреждены медучреждения, выбиты окна в 10 домах и школе
Ночью 24 сентября россияне атаковали Одессу - повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Выбиты окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.
В результате удара повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Также выбило окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Коммунальщики работали на месте с самой ночи - сейчас улицу уже расчистили, в жилом секторе закрыли оконные проемы.
На месте жителям предоставляют консультации по компенсации за поврежденное имущество в рамках государственной программы "єВідновлення" и городской программы "Несокрушимая Одесса". Специалисты помогают с необходимыми документами и объясняют дальнейший порядок действий.
Напомним, той же ночью ГСЧС показывало последствия атаки на Киев - в результате удара по столице погибли два человека, по меньшей мере 8 пострадали.
Кроме того, ранее на этой неделе Россия атаковала распределительный центр "Сильпо" в Одессе - в ночь на 21 сентября враг массированно обстрелял Одесщину, под удар попали продуктовые склады.