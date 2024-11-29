РФ атакувала Одеську область: під ударом була портова інфраструктура, є постраждалі

Атака РФ по Україні

Російські війська запустили по Україні десятки дронів у ніч на 29 листопада. Після масованої атаки на енергетику України 28 листопада, яка стала одинадцятою у 2024 році, цього разу окупанти не використали для обстрілу ракети.

Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, росіяни атакували Україну 132 дронами. ППО збила 88 із них. Крім того, ще 41 дрон був локально втрачений.

Нагадаємо, що буквально вчора, 28 листопада, загарбники атакували Одеську область під час масованого обстрілу по Україні. В Одеській області троє людей постраждали.

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