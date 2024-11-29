РФ атаковала Одесскую область: под ударом была портовая инфраструктура, есть пострадавшие

Атака РФ по Украине

Российские войска запустили по Украине десятки дронов в ночь на 29 ноября. После массированной атаки на энергетику Украины 28 ноября, которая стала одиннадцатой в 2024 году, в этот раз оккупанты не использовали для обстрела ракеты.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, россияне атаковали Украину 132 дронами. ПВО сбила 88 из них. Кроме того, еще 41 дрон был локально потерян.

Напомним, что буквально вчера, 28 ноября, захватчики атаковали Одесскую область во время массированного обстрела по Украине. В Одесской области трое людей пострадали.

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