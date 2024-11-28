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Росіяни вдарили ракетами по Одесі та області, почалась пожежа: є постраждалі

Одеса, Четвер 28 листопада 2024 10:44
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Росіяни вдарили ракетами по Одесі та області, почалась пожежа: є постраждалі Фото: окупанти атакували Одесу й область ракетами 28 листопада (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованого удару по Україні 28 листопада РФ атакувала Одесу та область. Є постраждалі, серед них - підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора

За даними слідства, вранці 28 листопада окупанти здійснили ракетну атаку по Одесі та області, тип ракет встановлюється.

"Внаслідок атаки травмовано 3 місцевих жителів, серед них 16-річний хлопець. Усі постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Одесі та області

Крім того, в Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі, а в одному з районів Одеси пошкоджено гаражне приміщення, виникла пожежа.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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