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Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО

Україна, П'ятниця 29 листопада 2024 09:18
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Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО Фото: ППО збила 88 з 132 дронів під час атаки РФ в ніч на 29 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну десятками дронів у ніч на 29 листопада. ППО збила більше половини із запущених безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 29 листопада противник атакував Україну 132-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, 41 дрон був локаційно втрачений, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, один безпілотник повернувся в Росію.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Зокрема, у Києві, починаючи з вечора, 28 листопада і протягом ночі 29 листопада, тривогу оголошували кілька разів. Пізніше стало відомо, що в Дніпровському районі сталася пожежа в будівлі поліклініки, постраждала людина. Вогонь виник через падіння уламків російських БПЛА.

Крім того, уламки дрону впали на територію одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі.

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