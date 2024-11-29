Окупанти атакували Україну 132 дронами. Стало відомо, скільки збила ППО

Російські війська атакували Україну десятками дронів у ніч на 29 листопада. ППО збила більше половини із запущених безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, 41 дрон був локаційно втрачений, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, один безпілотник повернувся в Росію.

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях", - зазначили у Повітряних силах.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У ніч на 29 листопада противник атакував Україну 132-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків - Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Зокрема, у Києві, починаючи з вечора, 28 листопада і протягом ночі 29 листопада, тривогу оголошували кілька разів. Пізніше стало відомо, що в Дніпровському районі сталася пожежа в будівлі поліклініки, постраждала людина. Вогонь виник через падіння уламків російських БПЛА.

Крім того, уламки дрону впали на територію одного з об'єктів інфраструктури в Святошинському районі.

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