РФ атакувала Одеську область: під ударом була портова інфраструктура, є постраждалі
У ніч проти 29 листопада окупани масовано атакували Одеську область дронами. Під ударом опинилась портова та транспортна інфраструктура, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську облпрокуратуру.
"В Одеському районі пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 7 мирних мешканців", - йдеться у повідомленні.
Також росіяни поцілили по припортовій та транспортній інфраструктурі регіону.
Наслідки атаки на Одеську область 29 листопада (t.me/odesa_prokuratura)
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Атака РФ по Україні
Російські війська запустили по Україні десятки дронів у ніч на 29 листопада. Після масованої атаки на енергетику України 28 листопада, яка стала одинадцятою у 2024 році, цього разу окупанти не використали для обстрілу ракети.
Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, росіяни атакували Україну 132 дронами. ППО збила 88 із них. Крім того, ще 41 дрон був локально втрачений.
Нагадаємо, що буквально вчора, 28 листопада, загарбники атакували Одеську область під час масованого обстрілу по Україні. В Одеській області троє людей постраждали.
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