РФ атаковала Одесскую область: под ударом была портовая инфраструктура, есть пострадавшие

В ночь на 29 ноября оккупанты массированно атаковали Одесскую область дронами. Под ударом оказалась портовая и транспортная инфраструктура, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также россияне попали по припортовой и транспортной инфраструктуре региона.

В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, надворные постройки, газовая труба и автомобиль.

По данным Кипера, четверо пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

"В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Ранения и острую реакцию на стресс получили 7 мирных жителей", - говорится в сообщении Одесской облпрокуратуры.

Атака РФ по Украине

Российские войска запустили по Украине десятки дронов в ночь на 29 ноября. После массированной атаки на энергетику Украины 28 ноября, которая стала одиннадцатой в 2024 году, в этот раз оккупанты не использовали для обстрела ракеты.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, россияне атаковали Украину 132 дронами. ПВО сбила 88 из них. Кроме того, еще 41 дрон был локально потерян.

Напомним, что буквально вчера, 28 ноября, захватчики атаковали Одесскую область во время массированного обстрела по Украине. В Одесской области трое людей пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.