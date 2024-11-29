РФ атаковала Одесскую область: под ударом была портовая инфраструктура, есть пострадавшие
В ночь на 29 ноября оккупанты массированно атаковали Одесскую область дронами. Под ударом оказалась портовая и транспортная инфраструктура, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую облпрокуратуру, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В Одесском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Ранения и острую реакцию на стресс получили 7 мирных жителей", - говорится в сообщении Одесской облпрокуратуры.
По данным Кипера, четверо пострадавших госпитализированы, среди них одна женщина в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.
"Трем раненым оказана помощь на месте", - добавил глава ОВА.
Последствия атаки РФ
В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи, железнодорожная инфраструктура, надворные постройки, газовая труба и автомобиль.
Также россияне попали по припортовой и транспортной инфраструктуре региона.
Последствия атаки на Одесскую область 29 ноября (t.me/odesa_prokuratura, t.me/odeskaODA)
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Атака РФ по Украине
Российские войска запустили по Украине десятки дронов в ночь на 29 ноября. После массированной атаки на энергетику Украины 28 ноября, которая стала одиннадцатой в 2024 году, в этот раз оккупанты не использовали для обстрела ракеты.
Как отметили в Воздушных силах ВСУ, россияне атаковали Украину 132 дронами. ПВО сбила 88 из них. Кроме того, еще 41 дрон был локально потерян.
Напомним, что буквально вчера, 28 ноября, захватчики атаковали Одесскую область во время массированного обстрела по Украине. В Одесской области трое людей пострадали.
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