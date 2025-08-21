РФ атакувала Львів ракетами Х-101 із касетними бойовими частинами (фото)

Як проінформували у прокуратурі, внаслідок масованого удару рф по Львову сили ППО збили три крилаті ракети типу Х-101 із касетними бойовими частинами. Разом із тим зафіксовано потрапляння ударних безпілотників.

Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю, де на момент удару в укритті перебувало 5 осіб. Вони не постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджено також прилеглі будинки, вибито вікна та двері.

Крім цього, уламки збитих ракет пошкодили приватні та господарські приміщення.

"Попередньо відомо про одного загиблого. Двоє чоловіків отримали травми й були оглянуті медиками на місці, ще одного постраждалого доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків удару, а прокурори спільно з іншими службами документують воєнні злочини РФ. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Фото: через ворожу атаку у Львові пошкоджені будівлі, є загиблий та поранені (t.me/lvivoblprok)