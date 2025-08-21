РФ атаковала Львов ракетами Х-101 с кассетными боевыми частями (фото)

Как проинформировали в прокуратуре, в результате массированного удара рф по Львову силы ПВО сбили три крылатые ракеты типа Х-101 с кассетными боевыми частями. Вместе с тем зафиксировано попадание ударных беспилотников.

В результате атаки повреждено админздание, где на момент удара в укрытии находилось 5 человек. Они не пострадали. Взрывной волной повреждены также близлежащие дома, выбиты окна и двери.

Кроме этого, обломки сбитых ракет повредили частные и хозяйственные помещения.

"Предварительно известно об одном погибшем. Двое мужчин получили травмы и были осмотрены медиками на месте, еще один пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация последствий удара, а прокуроры совместно с другими службами документируют военные преступления РФ. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: из-за вражеской атаки во Львове повреждены здания, есть погибший и раненые (t.me/lvivoblprok)