РФ атакувала Львів ракетами Х-101 із касетними бойовими частинами (фото)
Сьогодні 21 серпня Росія атакувала Львів крилатими ракетами Х-101 із касетними бойовими частинами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені будівлі, є загиблий та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.
Як проінформували у прокуратурі, внаслідок масованого удару рф по Львову сили ППО збили три крилаті ракети типу Х-101 із касетними бойовими частинами. Разом із тим зафіксовано потрапляння ударних безпілотників.
Унаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю, де на момент удару в укритті перебувало 5 осіб. Вони не постраждали. Вибуховою хвилею пошкоджено також прилеглі будинки, вибито вікна та двері.
Крім цього, уламки збитих ракет пошкодили приватні та господарські приміщення.
"Попередньо відомо про одного загиблого. Двоє чоловіків отримали травми й були оглянуті медиками на місці, ще одного постраждалого доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків удару, а прокурори спільно з іншими службами документують воєнні злочини РФ. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Фото: через ворожу атаку у Львові пошкоджені будівлі, є загиблий та поранені (t.me/lvivoblprok)
Атака на Львів 21 серпня
У ніч та вранці 21 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні, запустивши сотні безпілотників і ракет - гіперзвукових, балістичних та крилатих. Під ударами опинилися Мукачево, Львів, Запоріжжя, а також населені пункти Дніпропетровської області та Волині.
У Львові ворог атакував ударними дронами та ракетами. Один із прильотів стався на вулиці Олени Степанівни, де вибухова хвиля пошкодила десятки будинків.
За даними Повітряних сил, загалом Росія випустила понад 600 дронів і ракет, із яких сили ППО збили та подавили 577 цілей, включно з гіперзвуковими "Кинджалами" та крилатими ракетами "Калібр".
У ЦПД кажуть, що військового сенсу в атаках немає, це лише спроба залякати людей і затягнути війну.
Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.