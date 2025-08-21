ua en ru
Политика
РФ атаковала Львов ракетами Х-101 с кассетными боевыми частями (фото)

Четверг 21 августа 2025 12:40
РФ атаковала Львов ракетами Х-101 с кассетными боевыми частями (фото) Фото: из-за вражеской атаки во Львове повреждены здания, есть погибший и раненые (t.me/lvivoblprok)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня 21 августа Россия атаковала Львов крылатыми ракетами Х-101 с кассетными боевыми частями. В результате вражеской атаки повреждены здания, есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Как проинформировали в прокуратуре, в результате массированного удара рф по Львову силы ПВО сбили три крылатые ракеты типа Х-101 с кассетными боевыми частями. Вместе с тем зафиксировано попадание ударных беспилотников.

В результате атаки повреждено админздание, где на момент удара в укрытии находилось 5 человек. Они не пострадали. Взрывной волной повреждены также близлежащие дома, выбиты окна и двери.

Кроме этого, обломки сбитых ракет повредили частные и хозяйственные помещения.

"Предварительно известно об одном погибшем. Двое мужчин получили травмы и были осмотрены медиками на месте, еще один пострадавший доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается ликвидация последствий удара, а прокуроры совместно с другими службами документируют военные преступления РФ. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: из-за вражеской атаки во Львове повреждены здания, есть погибший и раненые (t.me/lvivoblprok)

Атака на Львов 21 августа

В ночь и утром 21 августа Россия осуществила массированную атаку по Украине, запустив сотни беспилотников и ракет - гиперзвуковых, баллистических и крылатых. Под ударами оказались Мукачево, Львов, Запорожье, а также населенные пункты Днепропетровской области и Волыни.

Во Львове враг атаковал ударными дронами и ракетами. Один из прилетов произошел на улице Елены Степановны, где взрывная волна повредила десятки домов.

По данным Воздушных сил, в целом Россия выпустила более 600 дронов и ракет, из которых силы ПВО сбили и подавили 577 целей, включая гиперзвуковые "Кинжалы" и крылатые ракеты "Калибр".

В ЦПД говорят, что военного смысла в атаках нет, это лишь попытка запугать людей и затянуть войну.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Львов Война в Украине Ракеты
