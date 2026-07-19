РФ атаковала крылатыми ракетами гражданское судно с зерном, 5 погибших

В Черном море российские войска атаковали тремя крылатыми ракетами гражданское сухогруз с грузом зерна. В результате удара погибли по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские Силы ВС Украины.

Под атаку попал сухогруз GOLDEN LEO, которое ходит под флагом Гвинеи-Бисау - его владельцем является турецкая компания.

К моменту удара судно двигалось на выход из зоны боевых действий с грузом зерна.

Россияне применили три крылатые ракеты типа Х-59/Х-69. Попадание пришлось в район правого борта надстройки – на борту возник пожар. Техническое состояние судна уточняется.

Фото: Последствия российской ракетной атаки на гражданское судно (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Сколько человек пострадало

В результате удара погибли 5 человек. Судьба еще 5 членов экипажа неизвестна – продолжаются поиски. По состоянию на 20:30 восьмерых моряков эвакуировали в одну из одесских больниц.

К оказанию помощи были привлечены ВМС ВС Украины и Морская поисково-спасательная служба.

В ВМС подчеркнули, что это уже не первый целенаправленный удар РФ по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом.

"Это очередной целенаправленный удар россии по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, что не представляло никакой военной угрозы. Атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.