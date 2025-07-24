РФ атакувала Костянтинівку авіабомбами та артилерією: є загиблі та поранені

"Росіяни скинули на місто чотири авіабомби й обстріляли його з артилерії. Загинули 2 жінки 48 і 59 років, поранення отримали 14 людей віком від 36 до 91", - повідомив Філашкін.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, адмінбудівлю, 2 крамниці, кав'ярню і 2 автівки.

Крім того, ще одна людина була поранена у Мирнограді - там росіяни знову атакували цивільного FPV-дроном.

"Вкотре закликаю всіх жителів Донеччини: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - наголосив глава ОВА.

Фото: наслідки обстрілу Костянтинівки (t.me/VadymFilashkin)