Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені (фото)

Вранці, 17 липня, завдали масованого удару з артилерії по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна - травмована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.