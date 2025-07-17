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Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені (фото)

Четвер 17 липня 2025 12:56
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Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені (фото) Фото: росіяни масовано вдарили по Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вранці, 17 липня, завдали масованого удару з артилерії по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули дві людини, ще одна - травмована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

"Сьогодні вранці місто Костянтинівка зазнало масованого обстрілу зі ствольної артилерії з боку російських окупаційних військ. Внаслідок атаки зафіксовано шість влучань по житловій інфраструктурі міста", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів, які отримали смертельні поранення у власних домівках. Ще одна цивільна особа дістала поранення та була терміново госпіталізована до міської лікарні.

Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені (фото)

Фото: РФ масовано обстріляла Костянтинівку з артилерії (facebook.com/sergij.gorbunov)

Окрім людських втрат, за інформацією Горбунова, значних пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: зруйновано або пошкоджено фасади понад 30 приватних будинків.

Місцева влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією та звертатися за допомогою на гарячу лінію, щоб зберегти життя собі та своїм рідним.

Росіяни масовано вдарили по Костянтинівці: є жертви та поранені (фото)

Фото: РФ масовано обстріляла Костянтинівку з артилерії (facebook.com/sergij.gorbunov)

Що відомо про Костянтинівку

Костянтинівка - місто у Краматорському районі Донецькій області на річці Кривий Торець, розташоване за 60 км від Донецька. До війни тут проживало близько 70 тисяч людей.

Місто було важливим промисловим центром із розвиненою металургією, виробництвом скла, дзеркал та хімічною промисловістю.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Костянтинівка опинилася у прифронтовій зоні та зазнає постійних обстрілів, значна частина населення евакуйована, економіка фактично паралізована.

Обстріли Костянтинівки

Вдень 9 липня армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

Перед тим російська реактивна система залпового вогню "Смерч" атакувала Костянтинівку. Внаслідок удару загинула людина.

Також російські окупанти обстріляли Костянтинівку, 26 червня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення аптеки, є постраждалі серед цивільних.

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