Черговий варварський обстріл: росіяни пошкодили аптеку у Костянтинівці, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова у Facebook .

"Сьогодні близько 12.00 по місту Костянтинівці було здійснено ворожий обстріл із застосуванням ствольної артилерії. У результаті цього варварського обстрілу постраждали двоє мирних мешканців, які перебували в приміщенні аптеки", - сказано у повідомленні.

Потерпілим надали допомогу на місці та ушпиталили. Фасад аптеки зазнав пошкоджень, внутрішні приміщення не постраждали.

"Цей обстріл є черговим актом агресії проти мирного населення. Закликаємо всіх жителів берегти себе та своїх близьких! Не ігноруйте загрозу - своєчасно евакуюйтеся до безпечніших регіонів" - закликав Горбунов.

Фото: наслідки обстрілу Костянтиновки 26 червня (Сергій Горбунов, Facebook)