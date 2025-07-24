РФ атаковала Константиновку авиабомбами и артиллерией: есть погибшие и раненые

"Россияне сбросили на город четыре авиабомбы и обстреляли его из артиллерии. Погибли 2 женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек в возрасте от 36 до 91 года", - сообщил Филашкин.

По его словам, в результате атаки повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, админздание, 2 магазина, кафе и 2 автомобиля.

Кроме того, еще один человек был ранен в Мирнограде - там россияне снова атаковали гражданского FPV-дроном.

"В очередной раз призываю всех жителей Донецкой области: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - подчеркнул глава ОВА.

Фото: последствия обстрела Константиновки (t.me/VadymFilashkin)