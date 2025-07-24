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РФ атаковала Константиновку авиабомбами и артиллерией: есть погибшие и раненые

Фото: россияне атаковали Константиновку авиабомбами и артиллерией (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 24 июля атаковали Константиновку Донецкой области четырьмя авиабомбами и артиллерией. Погибло два человека, еще более 10 - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Россияне сбросили на город четыре авиабомбы и обстреляли его из артиллерии. Погибли 2 женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек в возрасте от 36 до 91 года", - сообщил Филашкин.

По его словам, в результате атаки повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, админздание, 2 магазина, кафе и 2 автомобиля.

Кроме того, еще один человек был ранен в Мирнограде - там россияне снова атаковали гражданского FPV-дроном.

"В очередной раз призываю всех жителей Донецкой области: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - подчеркнул глава ОВА.

 

Фото: последствия обстрела Константиновки (t.me/VadymFilashkin)

 

Обстрелы Константиновки

Напомним, утром 17 июля россияне нанесли массированный удар из артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - травмирован.

Днем 9 июля армия РФ также нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

Перед тем российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара погиб один человек.

Также российские оккупанты обстреляли Константиновку, 26 июня. В результате обстрела было повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.

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