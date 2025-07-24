РФ атаковала Константиновку авиабомбами и артиллерией: есть погибшие и раненые

Российские войска днем 24 июля атаковали Константиновку Донецкой области четырьмя авиабомбами и артиллерией. Погибло два человека, еще более 10 - пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
"Россияне сбросили на город четыре авиабомбы и обстреляли его из артиллерии. Погибли 2 женщины 48 и 59 лет, ранения получили 14 человек в возрасте от 36 до 91 года", - сообщил Филашкин.
По его словам, в результате атаки повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек, 21 частный дом, админздание, 2 магазина, кафе и 2 автомобиля.
Кроме того, еще один человек был ранен в Мирнограде - там россияне снова атаковали гражданского FPV-дроном.
"В очередной раз призываю всех жителей Донецкой области: будьте ответственными! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - подчеркнул глава ОВА.
Фото: последствия обстрела Константиновки (t.me/VadymFilashkin)
Напомним, утром 17 июля россияне нанесли массированный удар из артиллерии по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще один - травмирован.
Днем 9 июля армия РФ также нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.
Перед тем российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара погиб один человек.
Также российские оккупанты обстреляли Константиновку, 26 июня. В результате обстрела было повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.
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