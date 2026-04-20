РФ атакувала Київщину: в Броварському районі пошкоджені приватні будинки, є постраждалий

"Цієї ночі ворог знову атакує Київщину дронами. Під прицілом - мирні люди, наші домівки, наше звичне життя", - повідомив після четвертої ночі Калашник.

Він додав, що у Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два будинки, також є постраждалий.

"Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - написав глава ОВА.