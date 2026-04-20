РФ атаковала Киевскую область: в Броварском районе повреждены частные дома, есть пострадавший

"Этой ночью враг снова атакует Киевскую область дронами. Под прицелом - мирные люди, наши дома, наша привычная жизнь", - сообщил после четырех ночи Калашник.

Он добавил, что в Броварском районе Киевской области в результате атаки врага повреждены два дома, также есть пострадавший.

"Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава ОВА.