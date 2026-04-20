РФ атакувала Київщину: в Броварському районі пошкоджені приватні будинки, є постраждалий

05:17 20.04.2026 Пн
Поранень зазнав чоловік 1974 року народження
aimg Юлія Маловічко
РФ атакувала Київщину: в Броварському районі пошкоджені приватні будинки, є постраждалий Фото: рятівник ДСНС України (Facebook ДСНС)

Окупанти в ніч на понеділок обстріляли Київщину дронами - в результаті пошоджено два приватних будинки у Броварському районі, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис очільника Київської ОВА Миколи Калашника.

"Цієї ночі ворог знову атакує Київщину дронами. Під прицілом - мирні люди, наші домівки, наше звичне життя", - повідомив після четвертої ночі Калашник.

Він додав, що у Броварському районі Київщини в результаті атаки ворога пошкоджено два будинки, також є постраждалий.

"Чоловіка 1974 року народження госпіталізовано до місцевої лікарні. Вся необхідна медична допомога надається", - написав глава ОВА.

Атаки на Київщину та столицю

Як відомо, Київщина час від часу опиняється під обстрілом росіян, більш за все страждають прилеглі до столиці райони. Броварський район один із тих, де атаки стаються найчастіше.

Минулого місяця в Броварському районі після обстрілу також постраждали приватні оселі, які загорілись від удару, а також автомобілі та будівлі підприємств. Трохи раніше Славутич на Київщині лишився без світла через ворожі обстріли.

Щодо столиці, росіяни востаннє масовано атакували її кілька днів тому, 16 квітня. Тоді в місто прилетіла балістика - в декількох районах трапились масштабні пожежі, загинули та постраждали люди, серед яких - діти.

Тоді один з найбільших ударів прийшовся на Подільський район. Значні руйнування стались в багатоповерхівках, пошкодило автомобілі та відділення "Укрпошти".

16 квітня в Києві офіційно назвали загиблими декілька осіб, понад 60 людей отримали поранення.

