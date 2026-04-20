РФ атаковала Киевскую область: в Броварском районе повреждены частные дома, есть пострадавший
Оккупанты в ночь на понедельник обстреляли Киевскую область дронами - в результате повреждены два частных дома в Броварском районе, есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Николая Калашника.
"Этой ночью враг снова атакует Киевскую область дронами. Под прицелом - мирные люди, наши дома, наша привычная жизнь", - сообщил после четырех ночи Калашник.
Он добавил, что в Броварском районе Киевской области в результате атаки врага повреждены два дома, также есть пострадавший.
"Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава ОВА.
Атаки на Киевскую область и столицу
Как известно, Киевщина время от времени оказывается под обстрелом россиян, больше всего страдают прилегающие к столице районы. Броварской район один из тех, где атаки происходят чаще всего.
В прошлом месяце в Броварском районе после обстрела также пострадали частные дома, которые загорелись от удара, а также автомобили и здания предприятий. Чуть раньше Славутич Киевской области остался без света из-за вражеских обстрелов.
Что касается столицы, россияне последний раз массированно атаковали ее несколько дней назад, 16 апреля. Тогда в город прилетела баллистика - в нескольких районах произошли масштабные пожары, погибли и пострадали люди, среди которых - дети.
Тогда один из самых больших ударов пришелся на Подольский район. Значительные разрушения произошли в многоэтажках, повредило автомобили и отделение "Укрпочты".
16 апреля в Киеве официально назвали погибшими несколько человек, более 60 человек получили ранения.