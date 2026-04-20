РФ атаковала Киевскую область: в Броварском районе повреждены частные дома, есть пострадавший

05:17 20.04.2026 Пн
2 мин
Ранения получил мужчина 1974 года рождения
aimg Юлия Маловичко
РФ атаковала Киевскую область: в Броварском районе повреждены частные дома, есть пострадавший Фото: спасатель ГСЧС Украины (Facebook ГСЧС)

Оккупанты в ночь на понедельник обстреляли Киевскую область дронами - в результате повреждены два частных дома в Броварском районе, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской ОГА Николая Калашника.

Читайте также: Удар РФ по Киевщине: есть жертва и раненые, выгорела ветклиника с животными

"Этой ночью враг снова атакует Киевскую область дронами. Под прицелом - мирные люди, наши дома, наша привычная жизнь", - сообщил после четырех ночи Калашник.

Он добавил, что в Броварском районе Киевской области в результате атаки врага повреждены два дома, также есть пострадавший.

"Мужчина 1974 года рождения госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава ОВА.

Атаки на Киевскую область и столицу

Как известно, Киевщина время от времени оказывается под обстрелом россиян, больше всего страдают прилегающие к столице районы. Броварской район один из тех, где атаки происходят чаще всего.

В прошлом месяце в Броварском районе после обстрела также пострадали частные дома, которые загорелись от удара, а также автомобили и здания предприятий. Чуть раньше Славутич Киевской области остался без света из-за вражеских обстрелов.

Что касается столицы, россияне последний раз массированно атаковали ее несколько дней назад, 16 апреля. Тогда в город прилетела баллистика - в нескольких районах произошли масштабные пожары, погибли и пострадали люди, среди которых - дети.

Тогда один из самых больших ударов пришелся на Подольский район. Значительные разрушения произошли в многоэтажках, повредило автомобили и отделение "Укрпочты".

16 апреля в Киеве официально назвали погибшими несколько человек, более 60 человек получили ранения.

