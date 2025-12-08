РФ атакувала енергооб'єкти у Донецькій області: значна кількість жителів без світла

Російські окупанти в ніч на 8 грудня атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Значна кількість жителів залишилися без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Вночі ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Донецької області. Внаслідок цього на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів", - - йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.
Нагадаємо, впродовж сьогоднішнього дня - понеділка, 8 грудня - в різних областях України діють стабілізаційні відключення електроенергії.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти України.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Нагадаємо, у ніч на 6 грудня російські війська завдали масштабного ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі в низці областей.
Під російським прицілом опинилися об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.
Окрім того, російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України. Серйозно пошкоджене обладнання.
Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичні об'єкти України 6 грудня атомні електростанції вимушено скоротили генерацію.
Також в ніч на 7 грудня російські війська атакували енергетичні підприємства у Кременчуцькому районі Полтавської області ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу були перебої з тепло- та водопостачанням.