РФ атаковала энергообъекты в Донецкой области: значительное количество жителей без света

Российские оккупанты в ночь на 8 декабря атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Значительное количество жителей остались без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Вследствие этого на утро в регионе есть значительное количество обесточенных потребителей", - говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.
Напомним, в течение сегодняшнего дня - понедельника, 8 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.
Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Время и объем применения ограничений будут такими:
Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей.
Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
Кроме того, российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.
В результате массированной атаки России на энергетические объекты Украины 6 декабря атомные электростанции вынужденно сократили генерацию.
Также в ночь на 7 декабря российские войска атаковали энергетические предприятия в Кременчугском районе Полтавской области ракетами и дронами. В результате обстрела были перебои с тепло- и водоснабжением.