РФ атаковала энергообъекты в Донецкой области: значительное количество жителей без света

"Ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Вследствие этого на утро в регионе есть значительное количество обесточенных потребителей", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.