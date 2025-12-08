RU

РФ атаковала энергообъекты в Донецкой области: значительное количество жителей без света

Фото: россияне ударили по энергообъектам в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты в ночь на 8 декабря атаковали энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Значительное количество жителей остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Вследствие этого на утро в регионе есть значительное количество обесточенных потребителей", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

 

Отключение света в Украине

Напомним, в течение сегодняшнего дня - понедельника, 8 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Время и объем применения ограничений будут такими:

  • графики почасовых отключений (ГПО) - с 00:00 до 23:59 (объемом от 2,5 до 4 очередей);
  • графики ограничения мощности - с 00:00 до 23:59 (для промышленных потребителей).

Обстрелы энергетики

Напомним, в ночь на 6 декабря российские войска нанесли масштабный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре в ряде областей.

Под российским прицелом оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Кроме того, российские войска атаковали теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Серьезно повреждено оборудование.

В результате массированной атаки России на энергетические объекты Украины 6 декабря атомные электростанции вынужденно сократили генерацию.

Также в ночь на 7 декабря российские войска атаковали энергетические предприятия в Кременчугском районе Полтавской области ракетами и дронами. В результате обстрела были перебои с тепло- и водоснабжением.

