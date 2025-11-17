РФ атакувала енергетику й порт на Одещині: пошкоджено кілька суден

Російські війська вночі атакували енергетичну та портову інфраструктуру у кількох містах Одеської області. В результаті обстрілу пошкоджено кілька суден, є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та повідомлення глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Вночі 17 листопада російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах. Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури", - заявив Кіпер.
За його словами, під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи.
За даними ДТЕК, близько 4 тисячі родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла.
"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - зазначили у компанії.
У ДСНС зазначили, що внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. До ліквідації наслідків було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 16 листопада вкотре атакували цивільну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Одеській області. Зокрема, пошкоджена сонячна електростанція.
Також повідомлялось, що в Одеській області – складна ситуація з електропостачанням через регулярні атаки РФ на енергетичні об’єкти. РБК-Україна розповідало, що в ніч на 22 жовтня окупанти завдали чергового удару по енергетичному об’єкту компанії. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 14 тисяч родин.
У місті Ізмаїл через удари спалахнули пожежі на енергетичних та портових об’єктах, але постраждалих немає. Там працювали 23 "Пункти незламності", що забезпечували мінімальний рівень життєдіяльності для населення.
Напередодні, 21 жовтня, після аварії на іншому енергетичному об’єкті в Одесі без електрики залишалися близько 11 тисяч абонентів.