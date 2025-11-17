РФ атакувала енергетику й порт на Одещині: пошкоджено кілька суден

"Вночі 17 листопада російські терористи знову масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах. Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури", - заявив Кіпер.

За його словами, під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден. Займання, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На жаль, одна людина постраждала. Тривають відновлювальні роботи.

Без світла залишились понад 32 тисячі абонентів

За даними ДТЕК, близько 4 тисячі родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 - тимчасово без світла.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - зазначили у компанії.

У ДСНС зазначили, що внаслідок влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. До ліквідації наслідків було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди.