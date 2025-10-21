ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Без світла 11 тисяч абонентів: в Одесі ліквідовують наслідки аварії через обстріли РФ

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 20:44
UA EN RU
Без світла 11 тисяч абонентів: в Одесі ліквідовують наслідки аварії через обстріли РФ Ілюстративне фото: в Одесі ліквідовують наслідки аварії через обстріли РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Одесі після аварії на одному з енергетичних об’єктів, який неодноразово зазнавав ворожих атак, тривають роботи з відновлення електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

Станом на 19:00 електрику вже отримали майже 9 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури там, де це технічно можливо.

Водночас без світла залишаються близько 11 тисяч абонентів.

Енергетики працюють цілодобово, продовжуючи поетапне відновлення електропостачання. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло всім споживачам, проте роботи ускладнюються наслідками аварії та попередніх обстрілів.

Обстріли Одеси та області

Південь України останніми місяцями зазнає значних обстрілів російською армією. Днями російська армія комбінованим ракетно-дроновим ударом атакувала портову інфраструктуру Одеської області.

"Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", - сказано у повідомленні.

Також у ніч на 13 жовтня російські війська знову атакували дронами цивільну інфраструктуру Одещини. Як повідомили в ОВА, унаслідок влучань виникла масштабна пожежа на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали. Також згорів один автомобіль.

Також ми писали, що в Одеській області спалахнули масштабні пожежі внаслідок удару російськими безпілотниками в ніч на 9 жовтня. Були зафіксовані влучання в порту та знеструмлення.

Напередодні 8 жовтня регіон вчергове атакували ударні безпілотники ворога. Тоді внаслідок атаки було пошкоджено адміністративну будівлю та господарське приміщення, також сталося загоряння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Графіки відключення світла
Новини
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
США і Росія призупинили підготовку до зустрічі Трампа і Путіна, - NBC News
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію