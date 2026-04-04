РФ атакувала дронами житловий сектор в Сумах: спалахнула пожежа, є постраждалі

"Попередньо, росіяни вдарили по обласному центру ударними БпЛА. Здійнялася пожежа на верхніх поверхах багатоповерхівки в Зарічному районі", - написав Григоров.

Водночас в.о. мера Сум Артем Кобзар додав, що було зафіксовано три вибухи. Також було ще одне влучання у дворі в цьому ж районі.

Станом на 3:26 стало відомо, що щонайменше троє людей травмовані у Сумах внаслідок ворожих ударів. Пізніше кількість постраждалих зросла до 4.

Оновлено о 6:37

Як повідомили в ДСНС України, окупанти влучили у 16-поверховий будинок та приватний житловий сектор. Жителів палаючої багатоповерхівки оперативно евакуювали.

Попередньо травмовано 7 людей, серед них - одна дитина. Громадянам надається вся необхідна допомога.