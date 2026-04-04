РФ атаковала дронами жилой сектор в Сумах: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

"Предварительно, россияне ударили по областному центру ударными БпЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе", - написал Григоров.

В то же время и.о. мэра Сум Артем Кобзарь добавил, что было зафиксировано три взрыва . Также было еще одно попадание во дворе в этом же районе.

По состоянию на 3:26 стало известно, что по меньшей мере три человека травмированы в Сумах в результате вражеских ударов. Позже количество пострадавших возросло до 4.

Обновлено в 6:37

Как сообщили в ГСЧС Украины, оккупанты попали в 16-этажное здание и частный жилищный сектор. Жителей горящей многоэтажки оперативно эвакуировали.

Предварительно травмированы 7 человек, среди них - один ребенок. Гражданам предоставляется вся необходимая помощь.