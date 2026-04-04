РФ атаковала дронами жилой сектор в Сумах: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Оккупанты в ночь на субботу атаковали Сумы дронами, в результате чего зафиксировано попадание в многоэтажку, где сразу возник пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова и и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря.
"Предварительно, россияне ударили по областному центру ударными БпЛА. Поднялся пожар на верхних этажах многоэтажки в Заречном районе", - написал Григоров.
В то же время и.о. мэра Сум Артем Кобзарь добавил, что было зафиксировано три взрыва . Также было еще одно попадание во дворе в этом же районе.
По состоянию на 3:26 стало известно, что по меньшей мере три человека травмированы в Сумах в результате вражеских ударов. Позже количество пострадавших возросло до 4.
Обновлено в 6:37
Как сообщили в ГСЧС Украины, оккупанты попали в 16-этажное здание и частный жилищный сектор. Жителей горящей многоэтажки оперативно эвакуировали.
Предварительно травмированы 7 человек, среди них - один ребенок. Гражданам предоставляется вся необходимая помощь.
Напомним, 3 апреля российские оккупанты нанесли удар по торговому центру в центре города Сум. В результате обстрела пострадали два человека.
В тот же день в Шостке вражеский КАБ прилетел в многоэтажку, тогда также были разрушены частные дома.
Также РБК-Украина писало, что 18 марта россияне атаковали дроном здание ТЦК в Сумах. В результате удара ранения получили два человека.
Еще мы писали, как в конце февраля Россия нанесла удары по отелю в Сумах - во время ликвидации пожара произошла повторная атака, тогда также атаковали работников ГСЧС. Из отеля пришлось эвакуировать 50 человек.