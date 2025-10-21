UA

РФ атакувала дронами Смілу, пошкоджена критична інфраструктура

Фото: внаслідок обстрілу Сміли пошкоджено вуличний трансформатор (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Валерій Ульяненко

В ніч на сьогодні, 21 жовтня, Росія завдала удару безпілотниками по місту Сміла на Черкащині. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сміли Сергія Ананка.

"Унаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив він.

За словами Ананка, уламки безпілотника пошкодили вуличний трансформатор - без електроенергії залишились 154 абоненти. Наразі профільні служби вже проводять відновлювальні роботи.

"Штаб з ліквідації наслідків атаки працює на базі Смілянської міської ради. Жителів, які виявили пошкодження, просять звертатися до місцевого ЦНАПу для допомоги в подачі заявок у "Є-відновлення", - зазначив він.

Згідно з попередніми даними, пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків і десять приватних домоволодінь. Пошкоджено 54 вікна та дев'ять покрівель.

Обстріл України 21 жовтня

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок серії вибухів у місті Сміла Черкаської області було змінено рух приміських рейсів.

Крім того, росіяни завдали масованого комбінованого удару по північному регіону України. В результаті вибухів пошкодження було пошкоджено енергооб'єкти.

Згідно з даними ОВА, минулої доби РФ завдала удару по Чернігівській області 51 повітряною ціллю. Зокрема, загарбники запустили 49 дронів-камікадзе "Шахед" і дві балістичні ракети.

Зазначимо, країна-агресорка вдарила по Харкову авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено понад десять будинків, відомо про постраждалих.

Російська ФедераціяЧеркаська областьВійна в УкраїніДрони