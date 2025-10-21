РФ атакувала дронами Смілу, пошкоджена критична інфраструктура

Обстріл України 21 жовтня

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти здійснили чергову атаку по Україні дронами-камікадзе "Шахед". Внаслідок серії вибухів у місті Сміла Черкаської області було змінено рух приміських рейсів.

Крім того, росіяни завдали масованого комбінованого удару по північному регіону України. В результаті вибухів пошкодження було пошкоджено енергооб'єкти.

Згідно з даними ОВА, минулої доби РФ завдала удару по Чернігівській області 51 повітряною ціллю. Зокрема, загарбники запустили 49 дронів-камікадзе "Шахед" і дві балістичні ракети.

Зазначимо, країна-агресорка вдарила по Харкову авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено понад десять будинків, відомо про постраждалих.