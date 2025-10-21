РФ атаковала дронами Смелу, повреждена критическая инфраструктура

В ночь на сегодня, 21 октября, Россия нанесла удар беспилотниками по городу Смела Черкасской области. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Смелы Сергея Ананко.
"В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без жертв", - сообщил он.
По словам Ананко, обломки беспилотника повредили уличный трансформатор - без электроэнергии остались 154 абонента. Сейчас профильные службы уже проводят восстановительные работы.
"Штаб по ликвидации последствий атаки работает на базе Смелянского городского совета. Жителей, которые обнаружили повреждения, просят обращаться в местный ЦНАП для помощи в подаче заявок в "Є-відновлення", - отметил он.
Согласно предварительным данным, повреждены девять многоквартирных домов и десять частных домовладений. Повреждены 54 окна и девять кровель.
Напомним, в ночь на сегодня, 21 октября, российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине дронами-камикадзе "Шахед". В результате серии взрывов в городе Смела Черкасской области было изменено движение пригородных рейсов.
Кроме того, россияне нанесли массированный комбинированный удар по северному региону Украины. В результате взрывов были повреждены энергообъекты.
Согласно данным ОВА, за прошедшие сутки РФ нанесла удар по Черниговской области 51 воздушной целью. В частности, захватчики запустили 49 дронов-камикадзе "Шахед" и две баллистические ракеты.
Отметим, страна-агрессор ударила по Харькову авиационными бомбами. В результате обстрела было повреждено более десяти домов, известно о пострадавших.