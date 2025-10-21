РФ атаковала дронами Смелу, повреждена критическая инфраструктура

Обстрел Украины 21 октября

Напомним, в ночь на сегодня, 21 октября, российские оккупанты совершили очередную атаку по Украине дронами-камикадзе "Шахед". В результате серии взрывов в городе Смела Черкасской области было изменено движение пригородных рейсов.

Кроме того, россияне нанесли массированный комбинированный удар по северному региону Украины. В результате взрывов были повреждены энергообъекты.

Согласно данным ОВА, за прошедшие сутки РФ нанесла удар по Черниговской области 51 воздушной целью. В частности, захватчики запустили 49 дронов-камикадзе "Шахед" и две баллистические ракеты.

Отметим, страна-агрессор ударила по Харькову авиационными бомбами. В результате обстрела было повреждено более десяти домов, известно о пострадавших.