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РФ атакувала дронами Київську область: пошкоджено промислове підприємство

Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 24 листопада, Росія атакувала Київську область застосувавши дрони. Уламки збитих БпЛА пошкодили промислове підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Зокрема, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що на території підприємства внаслідок падіння уламків дронів виникла пожежа. Крім того, є пошкодження будівлі.

"У Київській області внаслідок чергової атаки ворога пошкоджено промислове підприємство. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на об'єкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Частково пошкоджена покрівля будівлі", - розповів він.

Кравченко додав, що потерпілих внаслідок російської атаки - немає.

РФ намагалась атакувати Київ

Нагадаємо, що сьогодні вдень, о 15:22 та о 16:20 у Києві двічі оголошували повітряну тривогу.

Перший сигнал був пов'язаний із загрозою застосування ударних ворожих безпілотників. Через деякий час у столиці було чути звуки вибухів, в місті працювали сили ППО. Про наслідки атаки, пошкодження або постраждалих, інформації не було. Згодом у Києві оголосили відбій тривоги.

Другий сигнал пролунав, ймовірно, через ракетну небезпеку, оскільки в той час у небі фіксували ворожі ракети. Зокрема, ворог атакував Чернігівську область.

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