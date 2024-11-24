РФ атакувала дронами Київську область: пошкоджено промислове підприємство

РФ намагалась атакувати Київ

Нагадаємо, що сьогодні вдень, о 15:22 та о 16:20 у Києві двічі оголошували повітряну тривогу.

Перший сигнал був пов'язаний із загрозою застосування ударних ворожих безпілотників. Через деякий час у столиці було чути звуки вибухів, в місті працювали сили ППО. Про наслідки атаки, пошкодження або постраждалих, інформації не було. Згодом у Києві оголосили відбій тривоги.

Другий сигнал пролунав, ймовірно, через ракетну небезпеку, оскільки в той час у небі фіксували ворожі ракети. Зокрема, ворог атакував Чернігівську область.

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