РФ атаковала дронами Киевскe. область: повреждено промышленное предприятие

В воскресенье, 24 ноября, Россия атаковала Киевскую область применив дроны. Обломки сбитых БпЛА повредили промышленное предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
В частности, начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что на территории предприятия в результате падения обломков дронов возник пожар. Кроме того, есть повреждения здания.
"В Киевской области в результате очередной атаки врага повреждено промышленное предприятие. В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Частично повреждена кровля здания", - рассказал он.
Кравченко добавил, что пострадавших в результате российской атаки - нет.
Напомним, что сегодня днем, в 15:22 и в 16:20 в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу.
Первый сигнал был связан с угрозой применения ударных вражеских беспилотников. Через некоторое время в столице были слышны звуки взрывов, в городе работали силы ПВО. О последствиях атаки, повреждениях или пострадавших, информации не было. Вскоре в Киеве объявили отбой тревоги.
Второй сигнал прозвучал, вероятно, из-за ракетной опасности, поскольку в то время в небе фиксировали вражеские ракеты. В частности, враг атаковал Черниговскую область.
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