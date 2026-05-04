РФ атакувала балістикою Мерефу на Харківщині, є загиблі та багато постраждалих (фото)

11:20 04.05.2026 Пн
2 хв
Що відомо про жертв і руйнування?
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала балістикою Мерефу на Харківщині, є загиблі та багато постраждалих (фото)
Ранком 4 травня Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині. Унаслідок атаки є багато поранених. Загинуло четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та Повітряні сили ЗСУ.

Відомі дані про чотирьох жертв: чоловіки 50 та 63 роки, а також дві жінки - 41 та 52 роки.

Шістнадцятьом постраждалим медики надають допомогу.

Що пошкоджено

Удар зачепив кілька об'єктів:

  • приватні та багатоквартирні будинки;
  • чотири магазини;
  • станція технічного обслуговування.

На місці спалахнула пожежа в приватному будинку та автомобілі.

"Пожежу вже ліквідували. Фіксуємо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазинів, СТО. На місці удару продовжують працювати бригади екстреної допомоги, всі профільні служби", - йдеться у матеріалі.

У Повітряних силах ЗСУ напередодні попереджали про можливу атаку.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня", - йшлось у публікації.

Оновлено о 11:55

РФ атакувала балістикою Мерефу на Харківщині, є загиблі та багато постраждалих (фото)Фото: наслідки атаки на Мерефу 4 травня (t.me/synegubov)

В ОВА опублікували фото наслідків атаки на Мерефу. Також зазначили, що кількість постраждалих збільшилась до 18.

РФ атакувала балістикою Мерефу на Харківщині, є загиблі та багато постраждалих (фото)Фото: унаслідок удару знищене авто (t.me/synegubov).

"Серед поранених троє людей перебувають у важкому стані. Ще 13 людей зазнали вибухових травм середньої тяжкості. У двох постраждалих – гостра реакція на стрес. Усі отримують необхідну допомогу медиків", - каже Синєгубов.

РФ атакувала балістикою Мерефу на Харківщині, є загиблі та багато постраждалих (фото)Фото: знищена зупинка громадського транспорту унаслідок атаки (t.me/synegubov)

Напередодні, 3 травня, Росія завдала масованого удару по всій Україні - понад 175 безпілотників та 5 ракет. Як повідомляло РБК-Україна, Сили оборони збили або подавили більшість цілей.

Нагадаємо, того ж дня стався удар по Запоріжжю - постраждали п'ятеро людей, серед яких 12-річна дівчинка. Унаслідок атаки спалахнула пожежа в гаражних приміщеннях.

