Головна » Новини » Війна в Україні

Ворог атакував Україну сотнями безпілотників, як відпрацювала ППО

20:45 03.05.2026 Нд
Скільки цілей збила ППО?
aimg Сергій Козачук
Фото: скільки цілей збила ППО (Getty Images)
Сили оборони збили або подавили 175 ворожих дронів та 5 ракет під час масованої атаки по Україні 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Деталі атаки

За інформацією військових, 3 травня з 08:30 до 18:30 противник атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Також окупанти запустили 234 ударні БпЛА, серед яких були "Шахеди", "Гербери", "Італмаси" та дрони-імітатори "Пародія".

Результати роботи ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

Станом на 18:30 вдалося знищити або подавити п'ять ракет та 175 ворожих безпілотників на півночі, півдні та в центрі країни.

Атака триває, і в повітряному просторі залишаються ще десятки ворожих дронів.

Дані про влучання та наслідки падіння уламків наразі уточнюються.

Обстріл України 3 травня

Нагадаємо, 3 травня російська армія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши різні типи озброєння, включно з ударними безпілотниками та ракетами.

Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура та житлові квартали. Зокрема, вдень окупанти вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено гуртожиток. Пізніше стало відомо, що у місті постраждали вже більше 10 людей, а також є жертва..

Також ворог завдав удару по Запоріжжю, де виникла пожежа і серед постраждалих є дитина.

