РФ атаковала баллистикой Мерефу на Харьковщине, есть погибшие и много пострадавших (фото)

Утром 4 мая Россия нанесла ракетный удар по городу Мерефа в Харьковской области. В результате атаки есть много раненых. Погибло четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и Воздушные силы ВСУ.

Известны данные о четырех жертвах: мужчины 50 и 63 года, а также две женщины - 41 и 52 года.

Шестнадцати пострадавшим медики оказывают помощь.

Что повреждено

Удар задел несколько объектов:

частные и многоквартирные дома;

четыре магазина;

станция технического обслуживания.

На месте вспыхнул пожар в частном доме и автомобиле.

"Пожар уже ликвидировали. Фиксируем повреждения частных и многоквартирных домов, 4 магазинов, СТО. На месте удара продолжают работать бригады экстренной помощи, все профильные службы", - говорится в материале.

В Воздушных силах ВСУ накануне предупреждали о возможной атаке.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга", - говорилось в публикации.

Обновлено в 11:55

Фото: последствия атаки на Мерефу 4 мая (t.me/synegubov)

В ОВА опубликовали фото последствий атаки на Мерефу. Также отметили, что количество пострадавших увеличилось до 18.

Фото: в результате удара уничтожено авто (t.me/synegubov).

"Среди раненых три человека находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 человек получили взрывные травмы средней тяжести. У двух пострадавших - острая реакция на стресс. Все получают необходимую помощь медиков", - говорит Синегубов.

Фото: уничтоженная остановка общественного транспорта в результате атаки (t.me/synegubov)

Накануне, 3 мая, Россия нанесла массированный удар по всей Украине - более 175 беспилотников и 5 ракет. Как сообщало РБК-Украина, Силы обороны сбили или подавили большинство целей.