РФ атакує Україну дронами "Шахед": де тривоги і загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У низці областей оголошено тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Перші безпілотники залетіли у повітряний простір Чернігівської, Сумської та Харківської областей близько 22:30.
О 23:28 військові повідомили про рух БпЛА у південній частині Чернігівської області, курсом на Київську область.
О 23:51 ворожі ударні дрони рухалися:
Станом на 00:36 російські БпЛА рухалися:
Станом на 01:34 ворожі ударні дрони рухалися:
Станом на 01:22 карта повітряних тривог України виглядала так:
Ввечері у вівторок, 13 травня, на всій території України оголошували тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, що запускає аеробалістичні ракети "Кинджал".
У ніч на вівторок, 13 травня, російські терористи також запускали ударні безпілотники по Україні, але їхня кількість була аномально невеликою.
В ніч на 12 травня росіяни запустили понад 100 ударних дронів в напрямку чотирьох областей України.
В Одеській області БпЛА пошкодили житлову й адміністративну інфраструктуру, поранено одну людину.
Раніше повідомлялося, що агресор стягує на авіабазу в Сибіру стратегічну авіацію та готує подальші удари по Україні.
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