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РФ атакує Україну дронами "Шахед": де тривоги і загроза ударів

Фото: російський агресор знову атакує Україну "Шахедами" (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У низці областей оголошено тривогу.

Перші безпілотники залетіли у повітряний простір Чернігівської, Сумської та Харківської областей близько 22:30.

О 23:28 військові повідомили про рух БпЛА у південній частині Чернігівської області, курсом на Київську область.

О 23:51 ворожі ударні дрони рухалися:

  • у східній частині Київської області, курс південний/південно-західний;
  • з Сумської, курсом на Полтавську та Харківську області.

Станом на 00:36 російські БпЛА рухалися:

  • у східній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний;
  • в східній та південній частині Київщини, курс західний/південно-західний;
  • у північній та центральній частинах Сумщини, курс південний/південно-західний.
  • в західній частині Харківщини, курс південний;
  • в східній частині Харківщини, курс західний.

Станом на 01:34 ворожі ударні дрони рухалися:

  • у східній та центральній частинах Чернігівщини, курс південний/південно-західний;
  • в східній частині Київщини, курс південно-західний;
  • у південній частині Київщини, курс західний;
  • в північній частині Сумщину, курс південно-західний;
  • на межі Харківщини та Полтавщини, курс південний;
  • у центральній та південній частинах Харківщини, курс південний.

Станом на 01:22 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки Росії

Ввечері у вівторок, 13 травня, на всій території України оголошували тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, що запускає аеробалістичні ракети "Кинджал".

У ніч на вівторок, 13 травня, російські терористи також запускали ударні безпілотники по Україні, але їхня кількість була аномально невеликою.

В ніч на 12 травня росіяни запустили понад 100 ударних дронів в напрямку чотирьох областей України.

В Одеській області БпЛА пошкодили житлову й адміністративну інфраструктуру, поранено одну людину.

Раніше повідомлялося, що агресор стягує на авіабазу в Сибіру стратегічну авіацію та готує подальші удари по Україні.

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Атака дронів