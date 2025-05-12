Понад 100 дронів за ніч: які регіони атаковано та скільки збито "Шахедів"

У ніч на понеділок, 12 травня, російська армія атакувала територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом були чотири регіони країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 55 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 30 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Та з мису Чауда, що в окупованому Криму.

У ніч на 12 травня, з 23:00 11 травня, противник атакував 108-ма ударними дронами типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Минула дронова атака

Варто нагадати, що в на 11 травня російська армія запустила по Україні 108 дронів після завершення періоду так званого "триденного перемир'я", яке в односторонньому порядку оголосила Москва.

Також раніше повідомлялося, що в результаті дронових ударів з боку росармії у Київській області був один постраждалий.

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