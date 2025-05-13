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Росія вночі атакувала Україну нетиповою кількістю дронів: як відпрацювала ППО

Вівторок 13 травня 2025 09:10
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Росія вночі атакувала Україну нетиповою кількістю дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: дрони ЗСУ розбили “Бук-М3” на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 13 травня російські терористи вкотре вдались до нічної атаки проти України, але кількість запущених дронів було набагато меншою, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Вночі ворог запустив 10 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів із напрямку російського Приморського-Ахтарську.

"Усі 10 російських безпілотників успішно збито протиповітряною обороною", - пишуть Повітряні сили.

Варто пояснити, що зазвичай кількість дронів під час нічних обстрілів досягає сотні, або ж перевищує цю позначку.

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, використовуючи широкий арсенал озброєння - від ракет різного типу й авіабомб до артилерії та ударних дронів. Часто ворог цілить по цивільній інфраструктурі: житлових будинках, лікарнях, енергетичних об’єктах і транспорті.

До запуску дронів терористи вдаються майже щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 12 травня, ворог атакував територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Тоді ж під приціл потрапили чотири регіони.

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