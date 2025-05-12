Одещину атакували дрони РФ: пошкоджено будинки та пожежну частину, є постраждалий (фото)

Російська армія у ніч на понеділок, 12 травня, дронами атакувала Білгород-Дністровськ, Одеської області. Постраждала інфраструктура, також є поранений.

За даними ДСНС, у пожежній частині було вибито скління вікон та пошкоджена стеля. На щастя, рятувальники не постраждали.

В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

За даними Кіпера, внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури:

Нічна атака дронів

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на понеділок, 12 травня, російська армія атакувала територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Під прицілом були чотири регіони країни.

Також сьогодні російська армія завдала дронового удару по залізничній інфраструктурі у Донецькій області. За попередніми даними, внаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує, залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.

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