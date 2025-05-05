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Росія стягує стратегічну авіацію до Сибіру (супутникові знімки)

Понеділок 05 травня 2025 20:22
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Росія стягує стратегічну авіацію до Сибіру (супутникові знімки) Фото: Росія стягує стратегічні бомбардувальники Ту-95 до Сибіру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові стягують стратегічні далекобійні бомбардувальники Ту-95 на авіабазу "Біла" у Сибірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-дослідника MT Anderson у соцмережі Х.

"Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі "Біла" на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні )", - повідомив дослідник.

Росія стягує стратегічну авіацію до Сибіру (супутникові знімки)

На супутникових знімках зафіксовано 9 бомбардувальників Ту-95 на пероні, один з яких нещодавно приземлився.
Росія стягує стратегічну авіацію до Сибіру (супутникові знімки)

Обстріл України 5 травня

Російська армія в ніч на понеділок, 5 квітня, атакувала Україну з чотирьох напрямків. Було запущено 116 безпілотників та балістичні ракети.

За даними Повітряних сил, з 23:00 4 травня противник атакував Сумську область двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області.

Також росіяни запустили 116 ударних дронів та безпілотників-імітаторів інших типів із районів: Курськ, Орел, Міллерово, та Приморськ, що на окупованій частині Запорізької області.

Силам ППО вдалося збити 42 ударних дронів типу "Шахед" та безпілотників інших типів на сході, півночі та півдні країни. Також 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська та Донецька області.

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