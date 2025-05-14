RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ атакует Украину дронами "Шахед": где тревоги и риск ударов

Фото: российский агрессор снова атакует Украину "Шахедами" (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена тревога.

Первые беспилотники залетели в воздушное пространство Черниговской, Сумской и Харьковской областей около 22:30.

В 23:28 военные сообщили о движении БпЛА в южной части Черниговской области, курсом на Киевскую область.

В 23:51 вражеские ударные дроны двигались:

  • в восточной части Киевской области, курс южный/юго-западный;
  • из Сумской, курсом на Полтавскую и Харьковскую области.

По состоянию на 00:36 российские БПЛА двигались:

  • в восточной, центральной и южной частях Черниговской области, курс южный/юго-западный;
  • в восточной и южной части Киевской области, курс западный/юго-западный;
  • в северной и центральной частях Сумской области, курс южный/юго-западный.
  • в западной части Харьковской области, курс южный;
  • в восточной части Харьковской области, курс западный.

По состоянию на 00:24 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки России

Вечером во вторник, 13 мая, на всей территории Украины объявляли тревогу из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который запускает аэробаллистические ракеты "Кинжал".

В ночь на вторник, 13 мая, российские террористы также запускали ударные беспилотники по Украине, но их количество было аномально небольшим.

В ночь на понедельник, 12 мая, россияне запустили более 100 ударных дронов в направлении четырех областей Украины.

В Одесской области БпЛА повредили жилую и административную инфраструктуру, ранен один человек.

Ранее сообщалось, что агрессор стягивает на авиабазу в Сибири стратегическую авиацию и готовит дальнейшие атаки по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов