РФ атакує Україну дронами "Шахед": де тривоги і загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У низці областей оголошено тривогу.

Станом на 01:22 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:28 військові повідомили про рух БпЛА у південній частині Чернігівської області, курсом на Київську область.

Перші безпілотники залетіли у повітряний простір Чернігівської, Сумської та Харківської областей близько 22:30.

Повітряні атаки Росії

Ввечері у вівторок, 13 травня, на всій території України оголошували тривогу через зліт у Росії винищувача МіГ-31К, що запускає аеробалістичні ракети "Кинджал".

У ніч на вівторок, 13 травня, російські терористи також запускали ударні безпілотники по Україні, але їхня кількість була аномально невеликою.

В ніч на 12 травня росіяни запустили понад 100 ударних дронів в напрямку чотирьох областей України.

В Одеській області БпЛА пошкодили житлову й адміністративну інфраструктуру, поранено одну людину.

Раніше повідомлялося, що агресор стягує на авіабазу в Сибіру стратегічну авіацію та готує подальші удари по Україні.

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